Roma, Pellegrini: "Stiamo parlando con la società per il taglio degli stipendi, c'è tanta voglia di tornare a giocare"

Notizie calcio - Coronavirus, ripartenza e calciomercato, questi i principali argomenti affrontati da Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ai microfoni de Il Tempo.

Pellegrini, fra i prospetti più interessanti del calcio italiano, si è espresso così durante l'intervista di cui sopra:

"La salute e la sicurezza sono le cose più importanti da valutare in questo momento, è stato giusto fermarci, al tempo stesso ritengo che noi giocatori dobbiamo essere disposti a ricominciare quando le cose saranno rimesse in sicurezza, in modo da non rischiare né noi, né le nostre famiglie e nessun altro. Abbiamo voglia di giocare e credo che se tornassero le partite potremo tenere un po’ di compagnia alle persone che devono rimanere a casa in un momento così difficile. Taglio stipendi? Ne parliamo con i compagni di squadra, ma questo è ancora un argomento che preferisco mantenere riservato, quando sarà il momento lo spiegherà la Roma. Visto il periodo difficile mi sembra un po’ assurdo parlare di mercato, lo dico in generale e non solo sulla mia situazione. Mi auguro che il mio percorso di crescita possa essere parallelo a quello della società, per questo credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni".