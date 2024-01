Roma, Mourinho polemico: "Abbiamo perso a causa di un rigore da VAR"

Josè Mourinho ha commentato la sconfitta per 1-0 contro la Lazio nel derby di Coppa Italia ai microfoni di SportMediaset:

"È sempre doloroso quando è un derby. Abbiamo grandi difficoltà e ci lottiamo sempre. Oggi perdiamo per un rigore da calcio moderno, da VAR, che l'arbitro non lo dà a 3 metri di distanza. Di solito Orsato lascia giocare, ma poi uno seduto davanti ad un computer che decide di chiamarlo e il giocatore fa lo show per un minimo contatto è fatta. I giocatori di 20 anni fa non si butterebbero mai come quelli di oggi. Nel primo tempo eravamo noi quelli messi meglio in campo, poi senza Dybala abbiamo meno qualità e connessioni di gioco. Il gol che prendiamo è ridicolo, nasce da una rimessa laterale nostra, non è possibile. Poi chi segna per primo con Orsato vince, perché poi lui non fa più giocare. Huijsen è un ragazzo top, merita queste opportunità".

José Mourinho ha poi proseguito: "Per Dybala solito problema muscolare, ha giocato una gara fisica e due giorni di recupero per lui sono pochi. Voleva giocare questa partita, abbiamo gente che va oltre il limite sempre come Mancini che prende analgesico per giocare e poi non riesce ad allenarsi. Paulo non è così anche per una struttura fisica diversa. Sono deluso con qualche giocatore, dobbiamo fare di più".