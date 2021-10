Serie A - Le parole di Mourinho sulla Juventus e la lotta scudetto: "La Juventus può riprendere la corsa Scudetto? È una domanda per Max, ma io dico di sì. È una squadra fortissima e che gioca sempre per vincere le partite e il campionato. Non è una squadra di 11 bravi giocatori, hanno più di 20 calciatori bravi ed esperti. Anche l'allenatore ha tanta esperienza. La Juve è una candidata forte".