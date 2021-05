Roma, Fonseca sulla Champions e gli infortuni: "Senza saremmo arrivati più in alto"

Ultime calcio - Penultima partita della stagione e per la Roma arriva il derby con la Lazio. Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa:

"Sulla gara con l'Inter noi sappiamo come loro giocavano. Non abbiamo fatto una gara dove volevamo difenderci bassi, volevamo l'iniziativa ed è stato così. Abbiamo creato per avere occasioni da gol. E' una questione di rischio. Sappiamo che contro l'Inter il contropiede è mortale e qui abbiamo sbagliato. La squadra non ha reagito bene quando perdeva la palla. Penso che l'Inter non abbia creato molto, ma quando lo faceva segnava. Questa squadra non lascia creare molte situazioni, ma c'è un problema che quando sbagliamo le altre squadre segnano. Abbiamo giocato in due moduli, quest'ultimo è più rischioso".

Ha pensato di affrontare la Lazio diversamente dall'andata?

"Abbiamo preparato la partita strategicamente in modo diverso. Facciamo pressione sul primo momento di costruzione e in questo la squadra è stata poco equilibrata all'andata. Oggi l'abbiamo preparata per non lasciar uscire la Lazio in contropiede".

Che atteggiamento avrete?

"Abbiamo una strategia. Vogliamo essere una squadra più equilibrata. Sappiamo che la Lazio è pericolosa in contropiede".

Come mai questo divario con la Lazio?

"Principalmente è stata una stagione difficile con infortuni in giocatori importanti. Se avessimo avuto sempre questi calciatori potevamo arrivare in un'altra posizione"

Lascia con qualche rimpianto?

"Io lascio soprattutto con grande orgoglio per questi due anni con la Roma. C'è un sentimento di ingiustizia spesso in questi casi, ma non c'è nel mio caso. Ho avuto sempre rispetto di tutti ed è importante avere questo anche da parte dei tifosi e delle persone che erano qui".

E' colpa sua se la squadra non entra motivata in campo?

"Io faccio sempre molte domande ai giocatori. Io sono il principale responsabile di quello che succede. Io procuro sempre soluzioni, quando sbagliamo collettivamente e individualmente sono sempre il primo per non ripetere questi errori".