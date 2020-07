Roma, Fonseca su Under: "Non gioca? Non è in condizione..."

Ultime calcio Napoli - L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia del match contro l'Udinese soffermandosi su Cenzig Under:

"Under non è in condizione, per questo non è titolare. Quando non si vince, si può parlare di tutto. Quello che ho visto in quasi tutte le partite è che le gare non hanno la stessa intensità come durante la stagione. E' perfettamente normale. Ora è importante stare bene fisicamente. I giocatori si sono allenati sempre bene nel pre-campionato. Il Milan ha fatto la terza partita con gli stessi giocatori, con il tempo per recuperare. Noi abbiamo fatto la seconda partita e avevamo bisogno di cambiare.