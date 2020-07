Roma, Fonseca: "Il nostro campionato non è ancora finito, non è tempo di bilanci"

Ultime notizie calcio Napoli - Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa fissando gli obiettivi della propria squadra:

"Chi pensa che il campionato della Roma sia finito sbaglia. Abbiamo le stesse ambizioni. Domani è la partita più importante per noi. Capisco che i risultati non sono quelli che dovremmo avere, ma rispetto a inizio stagione la squadra è cresciuta molto. Questo risultato con il Milan non me l’aspettavo. Ora non è tempo di bilanci, ma di pensare alla prossima partita. Abbiamo dieci partite, dobbiamo pensare partita per partita, con l’ambizione di vincere. Sono fiducioso che la squadra domani avrà un buon atteggiamento e una buona ambizione per vincere".