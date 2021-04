Roma, Fonseca annuncia: "Non so se sarò ancora qui ad allenare il prossimo anno"

Calciomercato Napoli - Paulo Fonseca e la Roma stacccano il pass per la semifinale di Europa League, che i giallorossi giocheranno contro il Manchester United. Intanto, Fonseca, che è stato accostato anche al Napoli, ha parlato del suo futuro e del rapporto con la proprietà: "Non cambia nulla tra me e la Roma ora. Non so se sarò il tecnico della Roma l'anno prossimo. So solo che la prossima partita sarò l'allenatore della Roma. Non sono minimamente preoccupato per il mio futuro". "La proprietà è vicina come sempre. Il presidente è sempre vicino alla squadra".