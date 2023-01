Roma, El Shaarawy a Dazn: "Abbiamo giocato a viso aperto con la miglior squadra del campionato"

Ai microfoni di Dazn sono arrivate le parole di El Shaarawy prima di Napoli-Roma. Queste le dichiarazioni del giocatore della Roma:

"Come ti trovi da quinto di centrocampo? In quel ruolo il mister mi chiede di pressare il loro terzino e quando la palla gira rientrare subito sulla fase difensiva, è un ruolo che devo ricoprire per esigenza ma posso farlo tranquillamente, gioco dove serve e questo è importante per aiutare la squadra. Stasera c'è stato grande spirito e voglia di giocare a visto aperto, poi davanti a noi c'era la migliore squadra del campionato e non era semplice. Per caratteristiche, a me viene più facile essere propositivo in zona gol. E' chiaro che da quinto le occasioni sono minori e i numeri diversi, però è ciò che serve al gruppo.

La mia preferenza è giocare davanti, come accaduto a La Spezia. Mi facilità giocare nel tridente perché sono più vicino alla porta, poi le decisioni le prende il mister e io mi adatto. Ovvio che giocare davanti è il mio ruolo.

Zaniolo? Sicuramente non è facile ora parlare di un compagno che vive questa situazione delicata, non mi sento di entrare nel merito di questa vicenda, noi siamo concentrati sull'obiettivo Champions e continuiamo a pensare a quest'obiettivo".