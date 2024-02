Roma, De Rossi: "Sono figlio calcistico di Spalletti: ecco cosa ci diceva sempre quando perdevamo"

Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Roma-Inter:

"Dobbiamo ancora analizzare il nostro gioco. Sono figlio calcistico di Luciano Spalletti che non accettava i complimenti quando si perdeva perché diceva che altrimenti si cade nella mediocrità. Era giusto il pareggio ma l’Inter non ha rubato nulla. Se vogliamo competere a livello di queste squadre molto forti bisogna analizzare questa sconfitta. Europa League? Ora abbiamo il Feyenoord da battere e dovremo essere pronti a giocare in uno stadio molto caldo”.