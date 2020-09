Rolando Bianchi: "Osimhen va aspettato, Serie A più complessa della Ligue 1. Subito Juve-Napoli? Un vantaggio per gli azzurri"

Ultimissime notizie calcio Napoli – Rolando Bianchi, ex centravanti, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Osimhen? Mi piace tanto ma va aspettato, non è facile ambientarsi in un campionato diverso ed in una piazza come Napoli. Dovrà essere equilibrato sia nei momenti di up che in quelli di down. La Serie A tatticamente è molto più complessa rispetto alla Ligue 1. Incontrare la Juventus in un momento in cui ha cambiato squadra e allenatore è un vantaggio perché ci saranno meccanismi da mettere a punto. Il Napoli ha una struttura già consolidata e potrebbe avere dei vantaggi”.