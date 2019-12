Rodriguez, l'agente: "Ama la città di Napoli e per Gattuso andrebbe ovunque..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Di Domenico, procuratore tra gli altri di Ricardo Rodriguez:

"Con Gattuso, il Milan era praticamente in Champions a fine stagione lo scorso anno e sarebbe stato un traguardo incredibile, poi però sfumato. Gattuso ama la sua squadra, la protegge da tutto e da tutti e in cambio chiede solo ritmi alti. Gattuso sa tenere il gruppo unito e per questo i calciatori gli danno tutto.

Ricardo Rodriguez via dal Milan? Da gennaio in poi dovrà giocare perchè c'è l'Europeo alle porte, Ricardo vuole viverlo da protagonista e per farlo ha bisogno di continuità nella squadra di club. Attualmente al Milan non sta trovando spazio e dai colloqui che abbiamo avuto con la società, abbiamo fatto capire chiaramente che nel girone di ritorno deve giocare.

Rodriguez al Napoli? Per Gattuso, Ricardo farebbe di tutto e andrebbe dovunque, anche in Serie B. Anche al Benevento, club che rispetto e che così bene sta facendo, tanto che merita il comando della classifica. Non vogliamo fare nessuna pressione su Gattuso che ha iniziato da pochi giorni a lavorare a Napoli, ma se ci fosse una chance, la aspetteremo. Oltretutto, Ricardo ha già trascorso le sue vacanze a Napoli per cui non siamo ruffiani nè bugiardi se diciamo che ama Napoli.

Ricardo in prestito a gennaio? La cosa certa è che noi vogliamo giocare. Se il Milan dà via Ricardo in prestito, poi dovrebbe sostituirlo prendendo un altro giocatore in prestito e forse questo sarebbe un problema per il club rossonero. Ma, se si vuole trovare una soluzione la si trova anche perchè la dirigenza del Milan è fatta di professionisti.

Gattuso sono certo che riporterà a Napoli di nuovo entusiasmo e bel calcio e questo sarà anche produttivo. Il suo calcio è fatto di velocità e pressing, proprio ciò che ama Napoli sono sicuro che riporterà il club azzurro in Champions".