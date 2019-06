Rodrigo ammette: "Non posso garantire che resterò al Valencia! Interesse del Barcellona? Vuol dire che sto facendo bene"

Rodrigo, attaccante del Valencia, ha parlato del suo futuro ai microfoni dei colleghi di Radio Marca, durante il ritiro della Nazionale spagnola:

"Ho scritto una lettera a tutto l'ambiente del Valencia perchè volevo ringraziare tutti per avermi aiutato ad arrivare a questi traguardi importanti che ho raggiunto con il Valencia e per avermi appogiato sia nei momenti belli che quelli brutti. Non posso garantire la mia permanenza al Valencia perchè non dipende esclusivamente da me ma anche dalle esigenze del club. Io sono un giocatore del Valencia ma non so quello che succederà. Per raggiungere questi obiettivi ho dato tanto sia a livello fisico e mentale, adesso voglio godermi questi successi. Dopo gli impegni con la Nazionale voglio solo spegnere il telefono, riposarmi e godermi le mie vacanze.

L'interesse del Barcellona? Sono cose che fanno parte di questo mestiere e vuole dire che sto lavorando bene crescendo anno dopo anno. E' normale che una volta che la stagione si è conclusa si parli del mercato, ma la cosa importante è continuare a lavorare sodo per continuare a crescere".