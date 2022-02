Cravero: "L'Inter sta molto bene, ma il Napoli può batterla! Koulibaly intimorisce gli avversari"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto Cravero, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L'Inter non sta bene, sta molto bene. Hanno dominato sin da subito ieri ed affossato la Roma, che poi ha reagito bene. Se fossi un attaccante preferirei stare in mutua nel giorno in cui devo affrontare Koulibaly. L'Inter ha una grande consapevolezza nei propri mezzi. Il Napoli deve andare in campo per fare il Napoli, con il suo gioco può battere l'Inter. Per Koulibaly basta la presenza per condizionare gli avversari. Se so che c'è lui è diverso che affrontare il Napoli con lui in difesa".