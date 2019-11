Rizzoli sul fallo di mano di De Ligt a Bologna: "Vi hanno fatto vedere immagine sbagliata"

Ultime calcio - Durante l'incontro in corso a Roma tra arbitri, capitani e dirigenti, Nicola Rizzoli ha parlato anche del caso relativo al mani di Matthijs de Ligt in occasione di Juventus contro Bologna. Questo quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Mi hanno fatto vedere l’immagine sbagliata. A seconda della foto che si vede, si dà un’interpretazione diversa. Due prospettive cambiano il giudizio. De Ligt però tocca la palla col piede e poi con il braccio: se non l’avesse toccata sulla scivolata, sarebbe stato sicuramente rigore. L’arbitro ha perso un po’ più di tempo per vedere meglio. Abbiamo chiesto ai registi di mandare, alla fine, le immagini che noi abbiamo scelto per giudicare. Questo per essere più trasparenti".

