Rizzoli ammette: "Errore in Napoli-Atalanta, il gioco andava fermato". Ancelotti: "Ok, ora posso andare via! Arbitri condizionati dal VAR"

Ultime notizie Napoli calcio - Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l'incontro a proposito del VAR tra arbitri e club dopo l'ammissione di Rizzoli dell'errore commesso durante la partita tra Napoli ed Atalanta. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Ok, dopo questo posso anche andare via. Mi basta sapere che avete sbagliato. Il problema principale è chi arbitra le partite. Questo vogliamo sapere. A volte l’impressione è che le partite o determinate partite vengano decise dal VAR, ma secondo me è l’arbitro che deve decidere. Nelle designazioni so per certo, per fare dei nomi, che Rocchi e Orsato arbitrano le gare, gli altri sono più condizionati dal VAR. Può essere che un assistente VAR con esperienza decida lui come arbitrare una gara e questo è sbagliato, altrimenti gli arbitri sul campo non crescono. Voglio essere sicuro che sia l’arbitro a giudicare. Sulle situazione oggettive ok, ma su quelle non oggettive non può essere il VAR a decidere. Il fallo in attacco è sempre mano? Allora non c'è bisogno che l'arbitro vada a rivederlo. In una sitazione dubbia non può decidere il VAR che deve essere uno strumento di supporto della decisione dell'arbitro”.

VIDEO TRATTO DAI COLLEGHI DI SPORT CAMPANIA