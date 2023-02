Rizzardi: "La Cremonese sta distruggendo un campionato!"

Ivan Rizzardi, ex di Cremonese e Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: "Il Napoli affronterà la Cremonese sicuramente sulla scorta di quanto è accaduto in Coppa Italia, penso che la lezione sia servita, non credo commetterà gli stessi errori. Anche perchè quest'ultimo Napoli ha una forza mentale, fisica e una convinzione che dovrebbero metterlo al riparo da ogni problema. La Cremonese? Sta distruggendo un campionato, non ha mai vinto, i successi in Coppa Italia sono episodici e di certo figli di una tranquillità mentale che in serie A non riesce ad avere. Di certo contro il Napoli proveranno a non mollare, avranno lo stimolo in più perché di fronte hanno la capolista. In Champions il Napoli può fare strada, per me al momento è una delle 4-5 squadre più forti d’Europa, perché non è solo competitivo nell’undici base ma anche nell’organico. Insieme alla qualità della società e alla bravura di Spalletti può aprire un ciclo vincente di 4-5 anni".