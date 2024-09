Rivoluzione tattica, Sky - Difficilmente Conte si staccherà dalla difesa a tre

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha dimostrato di saper soffrire nei momenti di difficoltà ed era ciò che ha sempre chiesto Conte ai suoi. C’è tanto da lavorare, ma non solo per il Napoli. Tutte hanno palesato qualche lacuna in fase di costruzione. Meret sta facendo la differenza e serve anche la qualità del singolo per uscire tutti insieme dalle difficoltà . Vanno sottolineati anche i meriti del Cagliari che avrebbe meritato almeno un goal. Il Napoli è tornato a casa con tante convinzioni in più. Meret? Quando un portiere gioca con una difesa a tre davanti può avere la testa più libera in fase d’impostazione. Io mi sto convincendo che Conte difficilmente si staccherà dalla difesa a tre”.