Rivieccio: "Wanda Nara sta facendo un pensierino a Napoli, il trasferimento in azzurro si potrebbe fare se..."

Gino Rivieccio è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli non ha vinto la Champions battendo il Liverpool ma non esce ridimensionato dal Barça. Torniamo con i piedi per terra: abbiamo bisogno di un attaccante vero e la questione James è sempre più impellente.

Icardi? Sospetto che Icardi abbia già un'intesa con la Juve, non vedo alternative all'orizzonte. Dalla partita di ieri sera si è capito che uno sforzo importante va fatto: dopo Ferragosto si dovrà operare in questo senso. Wanda è bella e intelligente, secondo me un pensiero a Napoli lo sta facendo: se la Juve non dovesse aprire uno spiraglio secondo me si potrebbe fare un trasferimento in azzurro".