Ritiro SSC Napoli, il pres. Abruzzo Marsilio: "Vogliamo dare una mano a Spalletti per vincere trofei"

Presentazione ritiro Napoli a Castel di Sangro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 11.30 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 23 luglio al 6 agosto.

Parla Marsilio:

"Grazie a tutti per aver scelto l'Abruzzo. Questa è la terza edizione di questo ritiro di 12, che conferma la soddisfazione per la parnership con il Calcio Napoli. Speriamo sia l'anno buono per vedere migliaia di tifosi dopo le prime due stagioni condizionate dal covid. Vogliamo far conoscere l'Abruzzo a chi ancora non ha ammirato le nostre bellezze. Vogliamo unire l'opportunità del ritiro del Napoli per incentivare la promozione turistica e per visitare i nostri ottimi impianti sportivi e non solo. Vogliamo dare una mano a mister Spalletti ed ai giocatori di prepararsi al meglio per arrivare alla vittoria di tanti trofei"