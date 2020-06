ATP Val di Sole, Rizzi: "Normative Covid ci impediscono di ospitare il ritiro, vicino accordo col Napoli per recuperarlo nel 2022"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Rizzi, presidente ATP Val di Sole, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Non possiamo organizzare eventi con più di mille persone presenti a causa del Coronavirus. Abbiamo rimandato il ritiro di quest’anno di un anno. Avevamo un contratto con gli azzurri fino al 2021 ed abbiamo proposto agli azzurri di sostituire il 2020 con il 2022. La proposta è stata accettata in via informale, io andrò a trovare il Napoli nel ritiro dove andrà. Ho sentito De Laurentiis per complimentarmi per la Coppa Italia”.