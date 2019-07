Ritiro Napoli, il resp. comunicazione a CN24: "Non c'è nessun mister X, è tutto un equivoco. Biglietti per le amichevoli già in vendita. Sarà tutto a misura di tifoso"

Diego Decarli, responsabile dell'area comunicazione del ritiro di Dimaro della SSC Napoli, giornalista di Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live", trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto affermato:

"Pioggia settimana prossima? Perché dovrebbe piovere? Ci sarà un po' di pioggia in alcune sere. La questione del mister X è una sorta di equivoco. Sono state interpretate le parole del sindaco. Non c'è nessun mister X, nel manifesto ci sono i classici giocatori del Napoli. Allo stato attuale delle cose non ci sono indicazioni relative all'arrivo di qualche grande giocatore. Il Trentino e la Val di Sole sono proverbiali per l'ospitalità. Partirei dall'aspetto calcistico: mai come quest'anno il ritiro è a misura di tifoso. Villaggio all'esterno dello stadio per i bambini, sessione di autografi dei giocatori, tutte le amichevoli si disputeranno a Dimaro, poi c'è la possibilità di acquistare i biglietti direttamente dal sito per evitare code ulteriori e perdite di tempo. I biglietti per le amichevoli sono già in vendita: la prima è col Benevento, la seconda con la Feralpi Salò e poi la Cremonese. Bambini a bordocampo? Non lo so, fu un'iniziativa dell'anno scorso di De Laurentiis. Aspettiamo sabato per vedere cosa deciderà di fare il presidente".