Club Napoli Ostia, il presidente a CN24: "Ritiro Napoli, c'è una cosa impensabile! Abbiamo fatto una richiesta al club, ma raccontano fandonie"

Notizie Napoli calcio. Giacomo Borrelli, presidente Club Napoli Ostia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Gestione De Laurentiis-tifosi, le parole a CN24 da parte del presidente del Club Napoli Ostia:

"Non c'è mai stato un vero approccio con la società da parte dei tifosi, perchè il club non ha mai voluto un accordo. Penso anche ai ritiri, perchè non si può pensare di dover pagare per portare i ragazzini e fargli fare un paio di foto con i calciatori o avere degli autografi. Non ci sono dei favoritismi da parte della società per i club ma questa diventa una vacanza ed anche economicamente dispendiosa. Quando c'era Ferlaino le cose andavano in modo diverso, noi andavamo al centro Paradiso ed ogni tanto il presidente faceva partire una macchina o un pullman da fuori Napoli per andare a vedere gli allenamenti ed il giocatore più forte del mondo. Noi paghiamo quello che dobbiamo pagare ma chiedo alla società di avere l'opportunità di avvicinare i ragazzi ai propri beniamini, lo fanno tutti tranne il Napoli. Ad oggi ci sono solo fandonie, nessuno sta rispondendo alla nostra richiesta".