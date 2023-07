Ritiro Dimaro, Diego De Carli: "-6 al ritiro, campo in perfette condizioni. Vi mostro la nuova palestra..." | VIDEO

Mancano sei giorni all'inizio del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Intanto, il tappeto erboso dello stadio di Dimaro Folgarida e la "Ski.it Arena" sono in condizioni meravigliose. Pronti ad accogliere in un clima di festa i giocatori, lo staff e i tifosi del Napoli, come annuncia sui social Diego De Carli, della Nicer:

De Carli sul ritiro di Dimaro

"Sorgerà la seconda delle tribune aggiuntive, mentre a sud ci sarà la classica. Vediamo la tribuna e il campo, in condizioni meravigliose. L'area della porta è stata rizollata e tutte le aree promozionali sono state allestite. Irrigazione automatica sul campo. In fondo la palestra mobile per gli allenamenti a secco. Mentre proseguono i lavori per la nuova palestra che sarà utilizzabile dal prossimo anno".

