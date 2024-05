Ritiro a Castel di Sangro, il sindaco Caruso a CN24: "Scelto l'hotel del Napoli! Sul nuovo allenatore so che..." | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Dal 25 luglio al 10 agosto, il club azzurro sarà in ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro. Ne abbiamo parlato in un'intervista esclusiva concessa dal sindaco Angelo Caruso ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco il video:

Queste le dichiarazioni del sindaco di Castel di Sangro ai nostri microfoni:

"Io penso che già un torneo, come si sta svolgendo ogni anno, con 3-4 amichevoli rende il ritiro più che eccezionale e attrattivo. Con club importanti, blasonate del panorama calcistico europeo. Questo rende il ritiro straordinario. Poi c'è il collaterale con concerti in via di definizione. Ma è un po' tutto il territorio che recita la parte dell'ospitalità, un ritiro che diventa vacanza. C'è poi il legame con la squadra che ormai abbiamo nel cuore.

Il Napoli risiederà sempre all'Aqua Montis Resort & Spa? Quest'anno sarà ancora lì, continuiamo con questa formula che consente anche di normalizzare l'area sportiva con stadio e PalaSport. Tutto ciò che in qualche modo concentra grandi numeri in quei luoghi, 250mila presenze registrate lo scorso anno. Io rinnovo anche i ringraziamenti e la stima ai tifosi napoletani. Sono stati eccellenti, dando una prova di compostezza e serietà straordinaria: ne sono orgoglioso e felice.

Nuovo allenatore? Non ho avuto spifferi, non voglio tirare nomi in ballo. I nomi che circolano sono quelli fra i quali può scegliere il Napoli, credo. Ma sicuramente so che sarà una scelta molto più ponderata del passato!".