Rinvio Juventus-Inter, parla Marotta: "Preoccupato, si deve garantire sana competitività"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la decisione di rinviare la partita contro la Juventus ed altre quattro gare al 13 maggio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Come cittadino, dico che siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo avere grande rispetto della tutela della salute. Da dirigente sportivo, dico che ci siamo trovati dinanzi a questa repentina decisione della Lega Calcio. Sono preoccupato perché dovesse essere firmata la proroga del blocco fino al'8 maggio nelle regioni a rischio, mi chiedo come verrà gestito il calendario. Siamo in una situazione di difficile gestione, il criterio adottato per questa giornata dovrà essere adottato anche la prossima domenica. Quello che come Inter abbiamo chiesto è convocare un Consiglio straordinario, i temi da discutere sono tanti e delicati e devono salvaguardare il giusto equilibrio e la competitività del nostro campionato. Nel calcio moderno gli impegni sono davvero tantissimi, serve un criterio univoco e armonioso. Bisogna riflettere su quanto sia possibile, in Italia, andare avanti con un campionato a 20 squadre. Nell’andare a compilare i calendari, nel prossimo anno sarà importante lasciare degli spazi liberi nel girone di ritorno per dei recuperi, cosa che non è avvenuta quest’anno”.