Rino Marchesi: "Rosa del Napoli eccezionale al di là dei problemi. Modulo? Sofferenze nascono da errori individuali"

Ultimissime calcio Napoli - Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli e Juventus, è intervenuto in diretta a Donne nel Pallone - Speciale Bar Sandomingo.

"Sicuramente il Napoli ha avuto dei problemi, indubbiamente, ha comunque una rosa eccezionale che in Champions ha dimostrato grandi cose. La squadra è un po' discontinua ma la sua qualità non è in discussione. I problemi che l'hanno colpita forse sono dipesi da quei fraintendimenti tra società e calciatori e quello poi ha influito sul rendimento. Presi singolarmente, il talento dei calciatori azzurri non si discute. . Insigne, Mertens, Callejon, sono giocatori che possono risolvere una partita in qualunque momento.

Il passaggio da 4-4-2 a 4-3-3? Le sofferenze della squadra dipendono sicuramente da errori individuali, soprattutto in alcune partite importanti poi, anche l'assenza di giocatori fondamentali come Koulibaly è stata penalizzante sul rendimento. Con il 4-3-3 giocano da anni e hanno sempre avuto ottimi risultati, può darsi che Gattuso abbia intenzione di provare qualcosa di nuovo.

Il Campionato? L'Inter mi aspettavo facesse bene, vista anche la rosa importante a disposizione, è la squadra più indicata ad infastidire la Juventus. La Lazio è quasi una sorpresa. Sono anni che questi calciatori giocano insieme e, quest'anno, sono costanti e stanno dimostrando grandi cose".