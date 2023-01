Rino Marchesi: "Chi sarà decisivo? Dico due nomi per Napoli e Juventus"

Rino Marchesi è intervenuto a Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli:

Al di là delle filosofie di gioco bisogna vedere i giocatori che hai a disposizione. Spalletti e Allegri hanno avuto esperienze diverse. Allegri è stato più continuo con i risultati e i trofei raggiunti mentre Spalletti ha dimostrato di voler creare sempre gioco. Adesso alla Juve manca uno come Chiesa per sviluppare gioco. Il Napoli è pericoloso in tutte le zone del campo, dalle fasce alle zone centrali. Chi sarà decisivo? Nel Napoli Osimhen e Raspadori, ma nella Juve bisogna vedere come starà Di Maria e come rientrerà Chiesa. Il Napoli in questo momento ha qualcosa in più