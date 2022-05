Rinnvo Mertens-Napoli, Alvino: "ADL aspetta la sua chiamata dopo Spezia, garanzie sul minutaggio l'unico ostacolo"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Koulibaly e la famiglia stanno da dio a Napoli, così come l’entourage e i suoi fratelli. Penso che abbia l’intenzione di voler continuare a vivere in questa città. Lui e il Napoli però sanno che in caso di trattative faranno delle valutazioni. Giusto che ADL passi la palla a Spalletti sulla domanda su Pjanic, c’è grande intesa su strategia, parametri e le possibili trattative. De Laurentiis sta mettendo fretta a Mertens, non vuole prolungare per molto tempo questa trattativa. Aspetta la telefonata dall’attaccante dopo la partita con lo Spezia. Non c’è grande distanza tra domanda e offerta. Credo che lui voglia solo garanzie riguardo il suo minutaggio, cosa che non ha avuto quanto gli spettava forse quest’anno".