Rinnovo Osimhen, Venerato a CN24: "Napoli pronto ad un'eccezione! Ecco a che cifre può arrivare ADL"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Il Napoli per lui l’eccezione può farla, arrivando anche a 6 o 7 milioni con i bonus. Lui è un valore aggiunto, ma se il ragazzo decide di provare una nuova esperienza in Premier allora trattenerlo sarebbe difficile. Poi bisogna capire che offerte arriveranno, ma il Napoli non andrà sotto i 120 milioni. Vediamo cosa succederà, ma c’è apertura del club azzurro per un contratto importante. Il ragazzo si trova bene a Napoli, si vedrà che scelta farà in futuro. Al momento non arrivano sensazioni di un divorzio certo a fine stagione, ma resta uno scenario possibile".