Venerato a CN24: "Rinnovo Mertens, fissata la deadline: le cifre del rilancio del Napoli"

Ultime Calcio Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens

"Per Mertens la deadline è fine marzo. Non è un mistero che il club abbia riallacciato i rapporti con l'agente. Il belga ha mercato, su di lui ci sono Monaco e Chelsea. L'Inter non ha fatto un'offerta concreta, ma potrebbe pensarci.

La nuova offerta del Napoli sarà la seguente: 4,5 fissi, più 1 milione di bonus facilmente raggiungibile legato ad un numero minimo di gol ed al quarto posto. In totale sono 5,5 milioni più un premio alla firma di un altro milione. Il contratto sarebbe di due anni. Ci sarà un vertice tra le parti il mese prossimo. Il calciatore non ha preclusioni nel prolungare facilitato dall'ottimo rapporto con Gattuso in queste settimane.

Allan? Gattuso è stato chiaro e dirà in conferenza stampa quando farà esclusioni tecniche. Ora spetta al ragazzo ritornare quel calciatore straordinario e tutto si ricuce. Viceversa, se Allan pensa che il napoli gli abbia fatto un torto non dandolo al PSG si farà fuori da solo. Ma tutto è ancora recuperabile ed aperto"