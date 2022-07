Rinnovo Meret, Alvino: "Tira e molla mediatico che fa male a tutti, situazione che va chiarita in conferenza subito"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non ho notizie diverse su Meret, non c'è nessun rallentamento per il rinnovo. L'argomento può essere toccato in conferenza stampa sabato da Spalletti, Giuntoli o De Laurentiis per chiarire la questione Meret. Si deve mettere una pietra sopra per concludere questo tira e molla mediatico che fa male al Napoli e al giocatore".