Rinaudo: "Manolas non sa impostare? Un buon difensore deve saper far bene il difensore, eppure oggi..."

Leandro Rinaudo, direttore sportivo ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ho lasciato il calcio perchè ero stanco mentalmente e fisicamente, alla fine ho fatto la scelta giusta perchè se gioco a calcetto qualche dolorino lo sento ancora. Manolas? E' un difensore top, andrà a rinforzare la retroguardia del Napoli anche se l'organizzazioen tattica, in un campionato come la Serie A, è fondamentale. Il difensore deve essere difensore prima di tutto, gli allenatori di oggi chiedono ai difensori di saper cominciare l'azione da dietro, ma credo che la prima cosa per un difensore sia quella di difendere".