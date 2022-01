Rinaudo: "Juan Jesus non ha passato momenti felici, ora è riuscito a ritagliarsi uno spazio. Casale? Giocatore importante"

Ultime notizie calcio Napoli - Leandro Rinaudo, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Juan Jesus? E’ il bello del calcio e della vita. Non ha passato sicuramente momenti felici per due stagioni ma che, con voglia, dedizione, passione ed ambizione, è riuscito a ritagliarsi uno spazio e una considerazione importante da parte del mister e della piazza. Casale del Verona? Secondo me, è un giocatore importante essendo attenzionato da questi club e da due direttori sportivi che sanno fare bene il loro lavoro".