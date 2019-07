Rinaudo: "Coppia Koulibaly-Manolas tra le migliori d'Europa, gap con la Juventus ridotto. Ecco cosa serve per il salto di qualità"

Leandro Rinaudo, ex giocatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Koulibaly-Manolas è una delle coppie di difensori centrali più forti in Europa. Il gol arriva spesso oggi da giocate individuali e in questa categoria rientrano anche le palle inattive. Oggi in difesa si tende a girare sempre più la palla per muovere la palla e gli avversari e creare degli spazi. Si è perso il senso del difensore inteso come marcatore, si lavora più di reparto. Alla mia epoca mancavano le strutture ed un po’ di organizzazione. Con gli anni il Napoli ha fatto dei passi avanti grazie a De Laurentiis. Ad oggi restano un po’ di differenze con la Juventus ma piano piano il gap si sta riducendo. Per avvicinarsi sarà fondamentale la costruzione di uno stadio di proprietà”.