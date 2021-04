Rinaudo a CN24: "Juve-Napoli gara determinante per la corsa Champions: gli azzurri ci arrivano meglio. Gattuso? Professionista esemplare"

Napoli Calcio - Leandro Rinaudo è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“La gara di questa sera è determinante per la corsa Champions: il Napoli arriva da un momento positivo, la Juve ci arriva male. Restano altre gare e tutto può succedere ma quella di oggi comincia ad essere determinante. Gattuso è un allenatore e persona da tenersi stretto: è verace e sa dare tutto in campo. Dal punto di vista professionale e umano sa essere esemplare: tutti possono avere alti e bassi, Napoli è una città particolare e umorale se le cose vanno bene o male ti condiziona. Errori col Crotone? Quando succedono questi episodi, ti fanno pensare. L'unica medicina è quella di rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare in maniera intensa, eliminando questi problemi. Anche la Juve ha pagato disattenzioni personali col Torino: fa tutto parte del calcio. Seguirò la gara con interesse, è il mio lavoro e cerco di migliorarmi ma in casa Juve-Napoli è un derby tra i miei figli. Giovani? Il meridione ha tante piazze che lavorano bene con un gran materiale a disposizione ma con pochi soldi. Anche a Palermo cerchiamo di fare del nostro meglio".