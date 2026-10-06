Rimedio esalta Vergara: "Non solo qualità tecnica, anche cazzimma e sacrificio"

Antonio Vergara continua a conquistare consensi dopo la prova offerta con la Nazionale italiana contro la Turchia. Il giovane talento del Napoli, schierato titolare, ha mostrato personalità e qualità, attirando anche l'attenzione di Alberto Rimedio, che ai microfoni di Rai 1 ne ha evidenziato le caratteristiche tecniche e soprattutto la disponibilità al sacrificio.

Vergara e Alberto Rimedio, l'elogio dopo Italia-Turchia

Il telecronista ha sottolineato come Vergara non sia soltanto un giocatore dotato di tecnica e fantasia, ma anche un elemento capace di mettersi al servizio della squadra. Un aspetto particolarmente apprezzato considerando la giovane età del talento di proprietà del Napoli.

“Vergara non ha soltanto qualità tecnica e quindi capacità anche di inventare la giocata che potrebbe essere decisiva, ma anche grande spirito di sacrificio e cazzimma. Volevo usare questa parola riferendola proprio alla sua città di origine.I giocatori con quelle caratteristiche magari a volte sono meno inclini alla fase difensiva ed invece riesce a farla con grande dedizione e con grande spirito di sacrificio”, le parole di Alberto Rimedio.