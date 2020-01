Rigitano (agente) a CN24: "Gattuso mai banale, ha ragione sul terzino. Centrocampo? Arrivati calciatori funzionali, anche alle cessioni future"

Ultime calcio Napoli - Raffaele Rigitano, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gattuso non è mai banale quando parla. Ha ragione nel dire che oggi è difficile trovare un terzino sinistro pronto da subito ad occupare il ruolo. Il Napoli deve pure capire se vale la pena o meno spendere qualche milione in più per prendere un esterno sinistro che magari non risolve subito i problemi. Lobotka va a coprire una zona del campo che cerca un interprete puro, mentre Demme è stato richiesto da Gattuso. Esigenze tattiche, tecniche ma a giugno qualcuno andrà sicuramente via. Allora, in anticipo, sono stati acquistati dei sostituti. Dentro metto anche Amrabat qualora dovesse arrivare. Cessioni? Credo che a giugno Fabian possa partire. Qualora non si dovesse entrare in Champions League, qualche partenza ci dovrà essere. Tonali? 50 mln di richiesta sono eccessivi per un calciatore che gioca in una squadra che naviga in zona retrocessione".