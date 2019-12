Rigitano a CN24: "Torreira? Al Napoli manca uno come lui in mezzo al campo! L'esperienza di Llorente potrebbe ancora servire. Su Gaetano..."

Notizie Calcio Napoli - Raffaele Rigitano, avvocato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda sulle frequenze di CalcioNapoli24 TV (canale 296 del DTT). Ecco quanto dichiarato:

"Torreira in Italia ha lasciato un bel ricordo, potrebbe essere ancora apprezzato nel nostro campionato. Dall'abbandono di Jorginho, al Napoli manca uno come lui in quel ruolo.

Un terzino? Di solito Gattuso tiene uno dei due terzini bloccati ed uno dall'altro lato che spinge. Un basso di destra potrebbe essere l'ideale, non a caso si fa il nome di Ricardo Rodriguez.

Un innesto in attacco? Dipende dalle uscite. Mertens potrebbe lasciare il Napoli nel caso si prospettassero delle buone possibilità di uscita a gennaio. E' l'ultima possibilità per il Napoli per fare cassa. Non so se Llorente rischia di uscire, la sua esperienza potrebbe essere ancora utile al Napoli.

Allan? Gattuso è capace di utilizzarlo nel centrocampo del Napoli, secondo me è il più importante in quel ruolo. Non a caso in molti pensano che la sua uscita contro il Parma abbia portato alla sconfitta contro gli emiliani.

Gaetano? E' il prospetto più importante che esce dalla cantera del Napoli. Sarà la stessa società a consentirgli un processo di crescita che lo possa far trovare pronto già il prossimo anno. Quest'anno ha avuto la soddisfazione di poter esordire in Champions League. Credo questo sia già un attestato di stima del club".