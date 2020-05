Rezza, Istituto Superiore di Sanità: "Ora serve molta cautela: un'altra chiusura sarebbe un disastro"

Ultime Coronavirus - «È troppo presto per dire com'è andata», avverte Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità: in coincidenza con l'avvio della Fase 2. Ha parlato a Il Mattino e queste sono le sue dichiarazioni:

Come interpretare gli ultimi dati?

«Il numero dei decessi cala gradualmente, ancora di poco: è l'ultimo indicatore a scendere. Le vittime in genere sono state contagiate diverse settimane fa. Ma il numero di casi è in diminuzione, anche se è chiaro che il virus continuerà a circolare».

L'emergenza non può dirsi superata.

«Per evitare un secondo lockdown, che sarebbe un disastro per il Paese, dobbiamo mantenere comportamenti responsabili e agire tempestivamente per contenere eventuali nuovi i focolai sul territorio, come ha fatto la Campania nei Comuni irpini e salernitani dichiarati zona rossa».

Molto dipende dai nostri comportamenti.

«E dalla capacità di accorgersi se qualcosa cambia in termini epidemiologici, se i casi aumentano, per intervenire con rapidità. Convivere con il virus significa anche continuare a combatterlo».

Ecco, perché è preoccupato: teme innanzitutto che i cittadini possano abbassare la guardia?

«Se da una parte c'è bisogno di riaprire il Paese, dall'altra va ribadito che il virus sta ancora circolando: i cittadini devono essere responsabili e le istituzioni essere pronte a intervenire a livello territoriale. Dobbiamo essere bravi».



Quando sarà possibile tracciare un bilancio?

«Tra almeno due settimane, forse anche di più, proprio perché le riaperture sono graduali».

E poi?

«E poi, perché gli insegnamenti assimilati non è detto che possano variare nel corso del tempo: a incidere è anche una minore percezione del rischio».

Rezza