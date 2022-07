Rezaei: "Insulti ad ADL, ciò che è successo crea una brutta immagine della città e di tutta Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rahman Rezaei, ex calciatore del Perugia ed attualmente allenatore:



Pensiero sugli insulti a De Laurentiis? "A livello internazionale, ciò che è successo crea una brutta immagine della città e di tutta Napoli. Bisognerebbe assumere condotte civili. Se il Napoli vuole diventare un'ottima squadra a livello internazionale, accogliere grandi calciatori in futuro e diventare una grande società, non è ideale questo comportamento. Alla fine si crea un'immagine negativa della squadra e della città, questi sono episodi da condannare".

Quanto è importante che Kim, nuovo innesto del Napoli, impari il più possibile la lingua e conosca subito i suoi compagni? "A livello culturale tra Corea del Sud e Italia c'è una netta differenza. Kim è un calciatore internazionale, saprà parlare sicuramente l'inglese ed avrà meno difficoltà. Tanti giocatori, i quali sono giunti in Italia, hanno vissuto momenti difficili, soprattutto per quanto concerne l'ambientazione. È complessa la lingua italiana, ci saranno tantissime difficoltà da affrontare per adeguarsi al calcio e alla cultura italiani. Con l'utilizzo dell'inglese, tenterà di ambientarsi il prima possibile. È molto forte calcisticamente parlando, ma ha bisogno di apprendere la cultura italiana".

Differenze tra il calcio passato e quello odierno? "Cambia tanto costantemente. Nel corso degli anni è mutato il lavoro dei calciatori e degli allenatori. Per esempio i ragazzi di Conte al Tottenham stanno svolgendo allenamenti differenti in correlazione a quelli effettuati in passato. Ogni 4/5 anni cambia tutto a livello fisico, mentale e tattico. Anche in futuro il calcio sarà sottoposto a delle variazioni, il baricentro si sposterà sempre più verso i calciatori, i quali dovranno apprendere subito la filosofia dei tecnici".

Credi che senza la sapiente mano di Conte Lukaku renderà anche nella prossima stagione? "Mi piace tanto il modo di giocare di Conte. Anche l'operato svolto in Nazionale è stato fantastico, il suo livello tattico è straordinario. Credo comunque che ogni calciatore abbia un proprio modo di giocare dipendente dalle idee proprio suo tecnico. Lukaku è esploso con Conte, ma ha riscontrato delle difficoltà al Chelsea con Tuchel. Il suo rendimento dipenderà molto dalla filosofia di Inzaghi e dal suo sistema di gioco".