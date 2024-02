Retegui, l'agente: "Per il Napoli non sarà semplice, Mateo ha istinto del gol come Viero! Genoa step intermedio per la carriera, lo scorso anno quante attenzioni..."

Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alessandro Moggi, agente dell'attaccante del Genoa Mateo Retegui.

"Retegui? Anche lo scorso anno aveva già grandi attenzioni su di lui. Il Genoa è stato molto abile a catturare la sua attenzione e a rappresentare quello che potesse essere lo step intermedio prima di approdare in un grande club con tutto il rispetto per il Genoa. È un finalizzatore puro, ha grande istinto per il gol, mi ricorda un po’ Bobo Vieri. Penso possa essere un grande bomber per la Nazionale italiana, oltre ad Immobile. Credo si possa prefigurare una carriera importantissima.

Napoli-Genoa? Le partite semplici in Italia non esistono, basta vedere Juventus-Udinese dell’ultimo turno. Non esiste una partita scontata dall’inizio. Già per il Genoa il 12º posto rappresenta un obiettivo importante ad oggi. È importante sottolineare che il Genoa sia una squadra neopromossa e questo è merito dell’allenatore e della società"