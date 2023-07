Retegui: "Avevo offerte dalla Premier ma Milito mi ha fatto venire la voglia del Genoa"

Il neo attaccante del Genoa Mateo Retegui ha parlato a Sky Sport nel giorno della sua presentazione come nuovo centravanti del Grifone:

"Sono molto contento di essere qui, per me è un passo molto importante nella mia carriera. Arrivo in una grandissima squadra e in un grandissimo club, con tanta storia. Sono felice".

Ha scelto il Genoa nonostante le tante offerte per lei...

"Avevo altre opzioni, anche in Premier League, ma la chiamata del mister e la fiducia che mi hanno fatto sentire tutti i dirigenti ha fatto sì che prendessi questa decisione di venire qua al Genoa".

Ha sentito Diego Milito?

"Ho parlato con Diego Milito, mi ha detto che il Genoa è una grandissima squadra con tifosi molto passionali. Mi ha fatto venire voglia di giocare qua e di sentire quelle sensazioni".

Milito era il Principe, lei è stato presentato come il Re...

"Spero di essere all'altezza, intanto voglio ringraziare il presidente ed i dirigenti per la presentazione, mi hanno fatto sentire bene. Non vedo l'ora di divertirmi e segnare gol".