“Resti a Napoli?”: la risposta di Lozano ai tifosi azzurri! | VIDEO CN24

Notizie Napoli calcio. Hirving Lozano protagonista della sessione d’autografi mattutina a Dimaro. Il messicano ha risposto alla domanda dei tifosi azzurri che più volte gli hanno chiesto: “Resti a Napoli?”. L’ex PSV ha detto che resterà in azzurro, così come ha detto di stare meglio con il problema fisico e di non aver ascoltato le parole di De Laurentiis sul suo conto.