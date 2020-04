Repubblica, Tina: "Insigne è a un bivio della carriera, o va via o chiude la carriera a Napoli. Mertens? Situazione congelata al momento"

Notizie calcio Napoli - Così Pasquale Tina, giornalista di Repubblica, nel 'Buongiorno' di Radio Sportiva:

"Su Insigne? Qualcosa non è andato nel verso giusto l'anno scorso, il rapporto con Ancelotti non era buono. Adesso è a un bivio della carriera, o va via o chiude la carriera a Napoli. Ha un contratto fino al 2022, quindi adesso cambia la strategia perché dopo la rottura con Raiola potrebbe fare da solo, ma poi si dovrebbe appoggiare a Pastorello-Pisacane. Mertens? Situazione congelata al momento. Il rinnovo ancora non c'è stato e a breve sapremo che decisioni verranno prese. Il Napoli dovrà risolvere varie questioni, probabile che la squadra cambierà volto, bisogna capire il destino di molti dei giocatori. Si aspetta la riunione di domani ma il Napoli è pronto da subito ad attuare la salvaguardia degli atleti, i giocatori sono rimasti in città"