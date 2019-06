Repubblica, Tina a CN24: "Il Napoli troverà l'intesa con la Roma per Manolas, per James si aspetta la chiusura"

Pasquale Tina, collega di Repubblica, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Trattativa avanzata per James, il Napoli è convinto di voler chiudere l'operazione. Stesso discrso per Manolas, bisogna trovare solo l'intesa con la Roma per quanto riguarda la valutazione. A meno che non arrivi una società disposta a pagare i 36 milioni per Manolas credo che la Roma troverà un accordo con il Napoli. Rog penso andrà via.