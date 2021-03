Repubblica, Pinci: "Rinvio chiesto dalla Roma? Si è data l'impressione di poter far sì che ognuno possa giocare nelle condizioni che preferisce"

Serie A - A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Matteo Pinci, giornalista di Repubblica:

"Se la Roma avesse avuto la possibilità di spostare la partita col Napoli al giorno successivo non ci sarebbe stato tutto questo caso. Il Napoli ha il diritto di non giocare tre trasferte contro tre avversarie dirette per la corsa alla Champions League.

Il vero problema è di credibilità del sistema. Si può decidere di giocare senza pagare gli stipendi, senza aver rispettato gli oneri relativi, si è data l'impressione chi ha dovuto giocare con giocatori positivi e chi ha potuto non giocare. Si è data l'impressione di poter far sì che ognuno possa giocare nelle condizioni che preferisce, quanto di peggio potevo offrire un sistema già strozzato dai debiti e sempre alla costante ricerca di nuovi ricavi.

Su Verona-Roma, la mia idea è quella che se ci sono le regole vanno rispettate. Rispettare le regole è fondamentale per la credibilità, mentre in questa serie A sia l'idea che le regole siano profondamente elastiche, soprattutto visto il momento politico. Spero dal prossimo anno di vedere un campionato libero da questo tipo di pressione"