Repubblica, Del Porto: "Indagini sulla statua di Maradona, ecco perché la procura indaga"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Dario Del Porto, giornalista di Repubblica: “Questione statua a Maradona ed interrogatorio degli assessori? C’è un’indagine in corso. Ora si capisce perché la procura abbia deciso di aprire un file partendo dall’inchiesta degli incidenti del 23 ottobre sul lungomare. Una delle persone indicate da tifosi secondo la procura era anche presente quando ci furono gli episodi di guerriglia urbana. Se ci sia un collegamento ulteriore è quello che dovrà accertare l’indagine. Gruppi Ultras? Non è corretto parlare di gruppi ultras legati alla malavita, non è corretto in questa fase. Quello che gli inquirenti vogliono accertare è se ci sia stato un collegamento la scelta tra il progetto della statua di Maradona e di guerriglia urbana. Credo sia doverosa l’indagine visto che il contesto in cui ci troviamo è quello che si è mosso in città. Ripercussioni in città? Nessuna. Il problema non è la statua di Maradona. Si cercherà che tipo di rapporti ci saranno tra l’amministrazione e la tifoseria o se ci sono state altre dinamiche. Credo che sia un tema importante".