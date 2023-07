Repubblica, Corbo: "Napoli forte anche senza Osimhen, voglio dare un consiglio a Rudi Garcia"

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“I sette punti di cui ho parlato sul giornale sono quelli che rappresentano un leggero ritardo di programmazione. Il Napoli resterà forse sia con Osimhen che senza il nigeriano, ma nella cronaca degli ultimi giorni è mancato proprio il secondo aspetto. Il Napoli ha giocato 10 partite senza Osimhen e ne ha vinte otto, dimostrando un gioco molto interessante. Paradossalmente la squadra di Spalletti ha espresso il miglior gioco corale proprio senza il suo capocannoniere, quindi non drammatizzerei se dovesse andare via. Se arriva l’offerta irrinunciabile poi bisogna capire con chi verrà sostituito, cercando una variante tattica”.

Sulla struttura societaria: “Non vorrei esagerare in ottimismo, ma se le cose vanno nel verso giusto vedo il Napoli tra le primissime squadre in Serie A per le prossime 2-3 stagioni. Rudi Garcia è un tecnico esperto, ma gli do il consiglio di vedere le partite del Napoli senza Osimhen perchè potrebbe carpire diverse soluzioni tattiche anche in assenza del nigeriano".