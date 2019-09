Repubblica, Corbo: "Lozano può essere la rivelazione. Questo è il mercato di Ancelotti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Antonio Corbo, de La Repubblica:

“Lozano è un giocatore tutto da scoprire, può essere la rivelazione del campionato.

Non sappiamo ancora come giocherà il Napoli a centrocampo, se a 2 oppure a 3, le scelte di mercato fanno pensare che Ancelotti metterà in campo una squadra con un centrocampo a 2. Negli acquisti si è vista una mente tecnica che a Napoli mancava: con Sarri arrivavano giocatori alla rinfusa perchè li sceglieva il presidente con l’aiuto del ds, ora invece tutto rientra in un progetto tecnico. Sul piano individuale quest’anno si poteva fare di più, ma tutti gli acquisti rappresentano il perfezionamento di un progetto tecnico”.