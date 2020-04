Repubblica, Corbo: "Lega, De Laurentiis ha preso il comando delle operazioni! L'anno nero del calcio può essere un'opportunità per il Napoli"

Notizie Napoli calcio. Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il calcio ha assoluto bisogno di concludere il campionato, per incassare gli ultimi 223 milioni da Sky nel pacchetto dei diritti televisivi. Questi soldi sono già stati incassati dai club, ed occorre dunque terminare la stagione per pareggiare il bilancio”.

Sul Napoli: "De Laurentiis ha preso il comando delle operazioni con Lotito, imponendo Dal Pino come presidente della Lega. La Juventus, invece, è legata a Ceferin e si accontenta di mantenere le posizioni. In quest'anno nero sta prendendo quota proprio De Laurentiis che si trova con un bilancio positivo e la possibilità di incassare altri soldi con cessioni importanti. Se il presidente riuscirà a recuperare anche il rapporto con la tifoseria, l'anno nero per tutti potrebbe essere un anno importante per l'ulteriore crescita del Napoli".